Glasarchitektur von Lamilux für den FGS-Campus in Bonn

16.05.2017

Die imposante Glasdach-Konstruktion des FGS-Campus in Bonn ist ein echter Blickfang. Auf einer Fläche von 1.700 Quadratmetern wurde der Innenhof des Gebäudekomplexes mit einem Tageslichtsystem architektonisch eindrucksvoll überdacht. In einer Höhe von 22 Metern musste dafür ein Aufbau mit Trägern von bis zu 40 Metern Länge montiert werden.

Damit das Dach auch bei extremen Temperaturen standhält, sind spezielle Gleitlager eingebaut. So wird sichergestellt, dass die Träger zum Beispiel bei einem Brand den Beton nicht auseinanderdrücken. Um die Längenausdehnung der Träger zu berechnen, wurden Heißbemessungen mit bis zu 300 Grad durchgeführt. Eine besondere Herausforderung stellte zudem der Transport der bis zu 26,4 Tonnen schweren Stahlträger und der 90 Meter langen Teleskop-Spitze des Mobilkrans dar. Für den Kran musste zunächst sogar ein Stellplatz ausgekoffert und geschottert werden, sodass alleine Auf- und Abbau des Fahrzeugs jeweils einen Tag in Anspruch nahmen.

Die Aufsatzkonstruktion wurde in Einzelteilen angeliefert und vor Ort zusammenmontiert. Das PR60-System bietet eine sehr effiziente Belüftung der Glasfalze und eine kontrollierte Wasser- und Kondensatableitung. Mit einem sich überlappenden und ohne direkte Stöße konstruierten mehrstufigen Dichtungssystem in der inneren Dichtebene wird eine sichere Sekundärentwässerung ermöglicht. Die Dichtungsgummis wurden im Werk vorgeschnitten und an der Baustelle zusammengebaut.

Entwässerungsrinnen wurden von Lamilux mit einem Gefälle so in die Stahlträger integriert, dass Regen- und Kondensatwasser über die Flachdächer der umgebenden Gebäude abgeleitet wird. Eine über ein Thermostat gesteuerte Rinnenheizung verhindert, dass Schnee oder Eis die Rinnen verstopft. Über den Rinnen wurden als letzter Schritt in die Stahlträger Gitterrost-Wartungsgänge eingebaut. Zusätzlich sind Anschlagpunkte zur Absturzsicherung an den Dachrändern und an den Rauchabzugsgeräten angebracht, damit auch die Flügel der RWA-Anlage gewartet werden können.

In das Dach sind neun Doppelklappen integriert, mit einer aerodynamisch wirksamen Rauchabzugsfläche von 3,39 Quadratmetern pro Stück. Sie sind Teil einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage. Im Brandfall können so durch thermischen Auftrieb Rauch, Hitze und giftige Gase ins Freie geleitet werden. Bei nachströmender Frischluft bildet sich in Bodennähe dadurch eine raucharme Schicht, damit Menschen schnell ins Freie flüchten können und Rettungskräfte die notwendige Sicht für Löscharbeiten und Rettung von Brandopfern haben. Die Flügel können zum Lüften bis zu 90 Grad aufgefahren werden und das Glas des Daches ist für Reinigungs- und Wartungsarbeiten betretbar.

Für Lamilux bedeutet der Zusammenschluss mit Mirotec eine Erweiterung des Angebots für die Kunden. "Mit der Kombination aus den Stahlkonstruktionen vom Mirotec und unserem PR60-System können wir größer bauen und auch Projekte wie den FGS-Campus in Bonn aus einer Hand umsetzen", sagt Diplom-Ingenieur Roland Schübel, der das Projekt auf der Lamilux-Seite leitete. Seit der Fertigstellung im Sommer 2016 begeistert das 1,7 Millionen Euro Projekt im Zusammenspiel mit verglasten Innenfassaden und Freitreppen: Ein städtebaulicher Knotenpunkt mit inspirierender Wirkung für die Mitarbeiter und Besucher des FGS-Campus Bonn.