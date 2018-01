Glamox auf der Light + Building 2018

17.01.2018

Zu den Themen der diesjährigen Light + Building "vernetzt – sicher – komfortabel"“ – stellt Glamox seine innovative Lichtmanagementsysteme, HCL-Konzepte sowie IoT-Lösungen für vernetzte Produktwelten vor. Durch die Kombination von LED-Produkten mit modernem Lichtmanagement können Installationen deutlich effizienter werden.

Aus diesem Grund präsentiert Glamox in der Halle 3.1, Stand E11 seine Konzepte für effektive Lichtmanagementsysteme, bei denen wichtige Aspekte des Human-Centric-Lighting eine bedeutende Rolle spielen. Erzielt wird damit stets eine erheblich verbesserte Beleuchtung in unterschiedlichsten Industriebereichen wie Produktion oder Logistik, in modernen Bürogebäuden und in Gesundheits- sowie Bildungseinrichtungen. Im Ergebnis sind die Lichtmanagementsysteme von Glamox intuitiv zu bedienen, sie maximieren den Lichtkomfort, minimieren die Energiekosten und bieten das richtige Licht zur richtigen Zeit.

Bei einer komfortablen Steuerung mit einem Lichtmanagementsystem sind räumliche Vorgaben und persönliche Vorlieben sehr wichtig. Licht kann individuell gedimmt oder auf Wunsch auf eine tageslichtabhängige Regelung eingestellt werden. Auf der L+B zeigt Glamox, wie Präsenz- sowie Zeitschaltungen zusätzlich ein hohes Potential für Energieeinsparungen bieten. Die Lichtmanagementsysteme von Glamox lassen sich dabei immer in vorhandene Gebäudesteuerungen integrieren. So können selbst Notlichter im Gebäude überwacht und entsprechende Protokolle abgerufen werden, die europäische Standards erfüllen.