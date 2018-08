Gira mobilisiert das Fachhandwerk zum Thema Smart Home

7.08.2018

Gira hat eine mit der bundesweite Aktion unter dem Motto "Mach mich smart!" gestartet. Sie richtet sich sowohl an Elektromeister als auch an Endkunden, denn bei Millionen von bereits installierten Dimmern und Jalousiesteuerungseinsätzen ist smartes Potenzial zwar vorhanden, wird aber noch nicht genutzt. Das möchte Gira gemeinsam mit Fachhandwerk und Kunden ändern.

Wie lassen sich die Einsätze mit Smart Home intelligent steuern? Das zukunfts- und datensichere Funksystem für die smarte und herstellerübergreifende Vernetzung und Steuerung der Haustechnik ermöglicht dies von zu Hause und unterwegs.

Im Mittelpunkt von "Mach mich smart!" steht eine Internetseite, auf der Kunden prüfen können, ob ihre Einsätze zu Hause mit dem Smart-Home-Sysetm eNet ausgerüstet werden können. Sie ist so konzipiert, dass die Kompatibilitätsprüfung in nur wenigen Schritten per Smartphone mit einem Fotoschnelltest erfolgen kann.

Für erhöhte Aufmerksamkeit ist die Aktion an ein Gewinnspiel gekoppelt. Verlost werden zehn eNet-Pakete im Wert von je 3.000 Euro plus einem Installationszuschuss in Höhe von bis zu 2.000 Euro.