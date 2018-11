Anzeige

Gimbal-Einbaustrahler und -Fluter von Erco

7.11.2018

Licht statt Leuchten – welche Lichtkonzepte erfüllen diesen Anspruch besser als solche, bei denen Lichtquellen in Deckenkanälen oder Vouten verborgen sind und so die Lichtwirkung mit ihrer Magie im Vordergrund steht? Technisch wird Erco diesem Anspruch mit einer neuen Serie von Einbaustrahlern gerecht, die spezielle Montagebügel für die flexible Kanalmontage mit der leistungsfähigen Lichttechnik und der kompakten kardanischen Aufhängung der Gimbal Einbaustrahler kombiniert.

Es ist ein Kunstgriff, der ursprünglich aus der Bühnenbeleuchtung stammt: Verbirgt man eine Lichtquelle vor den Augen der Betrachter, rückt ihre Lichtwirkung in den Vordergrund und wird zum immateriellen Medium der Inszenierung. Das Prinzip funktioniert auch in der Architektur, zum Beispiel in hochwertiger Einzelhandels-Umgebung oder zur Präsentation von Exponaten in Ausstellungen und Museen.

Im Rahmen des Innenausbaus werden dazu Deckenkanäle, Ausschnitte, Vouten oder vergleichbare Montageräume geschaffen, um die Beleuchtungstechnik aufzunehmen. Positiver Nebeneffekt: Solche Lichtkonzepte bieten hohen Sehkomfort, weil sie Blendung vermeiden und den Blick wahrnehmungsgerecht aufs Wesentliche lenken.

Natürlich kann man auch einfach eine Stromschiene in einen entsprechend dimensionierten Deckenkanal installieren und mit konventionellen Strahlern bestücken. Doch spezielle Werkzeuge wie die neuen Gimbal-Einbaustrahler und -Fluter für Deckenkanäle sind für diesen Einsatzzweck optimiert und sparen durch ihre Konstruktion eine sehr wertvolle Ressource – nämlich Bauraum.

Die Lichtköpfe und der kardanische Schwenkmechanismus von Gimbal sind nicht nur besonders kompakt, auch das Zentrum des Lichtkopfs verändert beim Ausrichten seine Lage nicht. Durch die präzise und zugleich leichtgängige Aufhängung lassen sich die Strahler und Fluter mit geringen Bedienkräften ausrichten – bei einem Schwenkwinkel von bis zu 40° in alle Richtungen.

Mit der Unterstützung erfahrener Praktiker gestalteten die Erco-Konstrukteure den Montagebügel der Gimbal-Strahler und -Fluter für Deckenkanäle so, dass sich die Lichtwerkzeuge in Kanälen unterschiedlicher Bauart und Dimension stets sicher, schnell und einfach montieren lassen. Die spezielle Form des Bügels erleichtert eine präzise Reihung der Leuchten und bietet viele Optionen zur Kabelführung. Die räumlich separaten, mit einer Leitung fertig angeschlossenen Betriebsgeräte finden im Kanal oder im Deckenhohlraum Platz.