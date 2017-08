Steinel Professional erweitert Knx-Sensorprogramm für die Gebäudeautomation

14.08.2017

Basierend auf den Sensortechnologien Passiv-Infrarot, Hochfrequenz, Ultraschall und Kamerasensorik stellt Steinel Professional mit 46 Sensoren für über 15 Anwendungsbereiche ein umfassendes Knx-Sensorprogramm zur Verfügung, das zahlreiche Anwendungen in und am Gebäude ermöglicht.

Passiv-Infrarot-Melder (Pirp) von sind die Allrounder , wenn es um die Erfassung großer Bereiche und Höhen, wie zum Beispiel in Lagergebäuden, Hofeinfahrten oder Sporthallen geht. Hier sind bis zu 20 m Reichweite und Montagehöhen bis 14 m möglich. So kann ein einzelner Pirp-Sensor eine Fläche von mehr als 1.000 m² überwachen. Neben Bewegungsmeldern nutzen auch Präsenzmelder wie der Ir Quattro Hd Knx die gleiche Technik. Mit einer extrem hochauflösenden Erfassung und einem quadratischen Präsenzbereich von 64 m² registriert er selbst kleinste Bewegungen wie das Tippen auf einer Tastatur.

Mit dem iHf 3D Knx steht nach Angaben des Hersetllers der weltweit erste HF-Bewegungsmelder für den Außenbereich zur Verfügung. Sein Erfassungsbereich wird vollflächig über 3 voneinander unabhängige Richtungen bis zu 7m Reichweite eingestellt. Die von Steinel entwickelte intelligente HF-Technik sorgt für die ausschließliche Erfassung von Bewegungen durch Personen.

Für Großraumbüros mit Raumteilern, Säulen oder auch in verwinkelten Räumen sind Ultraschall-KnxSensoren geeignet. Ultraschallwellen breiten sich im jeweiligen Raum vollständig aus und umschließen dabei Objekte im Raum. So erfasst zum Beispiel der Us 360 Knx mit einem 360-Grad-Erfassungswinkel und einer Reichweite von bis zu 6 Metern im Durchmesser Bewegungen in Räumen mit einer verwinkelten Architektur, Trennwänden oder anderen baulichen Hindernissen. Da Ultraschall dünne Wände nicht durchdringt, können diese Sensoren gut in Räumlichkeiten mit Leichtbauweise eingesetzt werden.

Der Sensor Hpd 2 Knx ist in der Lage, Menschen in einem Raum nicht nur zu erkennen, sondern sie mittels einer speziellen Bildanalyse auch zu zählen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Personen sitzen, stehen oder in Bewegung sind. Diese Auswertung kann in Verbindung mit dem eingebauten Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor dazu genutzt werden, Licht, Heizung und Klima bedarfsgerecht zu steuern.

Das Sensorprogramm ist besonders auf die Anforderungen der Elektroinstallateure zugesschnitten und sind allesamt leicht zu installieren. Alle Einstellungen der Sensoren lassen sich über Ets, Fernbedienung oder den Bus leicht konfigurieren und einfach ändern. Ein 30V-Netzanschluss erfolgt über die Knx-Bus-Spannung. Eine Knx-basierte Installation mit Sensoren von Steinel Professional bietet eine hohe Flexibilität und Zukunftssicherheit. So können langfristig die Attraktivität und der Wert eines Gebäudes gesichert werden.