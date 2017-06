Gewiss: Mit Innovationen unterwegs

26.06.2017

Das Team von Gewiss Deutschland ist in diesen Tagen mit neuen Produkten unterwegs bei den Kunden vor Ort. Im Inno-Van werden neue Produkte gezeigt und in einem Gewinnspiel auch jeweils ein attraktiver Preis verlost. Unter dem Stichwort #mygewiss kann man sowohl direkt am Van als auch im Internet bei Twitter und Instagram die Tour verfolgen, die noch bis Ende der Woche in Süddeutschland läuft.

Seit Anfang Juni läuft die Tour mit dem Inno-Van. Zu den Produkten zeigen die Außendienstmitarbeiter von Gewiss sowie ein Mitarbeiter der Lichtabteilung des Gastgebers die neuen Produkte im Van. Zusätzlich gibt es ein Gewinnspiel - pro Ort wird eine Smart3-Leuchte verlost- sowie die Möglichkeit, Bilder und Kommentare an der Social-Media-Wand zu posten. Unter dem Stichwort #mygewiss kann man sowohl direkt am Van als auch im Internet bei Twitter und Instagram die Einträge verfolgen. Das Interesse der Kunden zeigt sich aber nicht nur im Netz, sondern auch bei den Tour-Stopps – hier kommen viele Interessierte, um die Produkte direkt und nah anzusehen, anzufassen und sich ein persönliches Bild beispielsweise von der Farbtreue oder dem Abstrahlwinkel zu machen. Die Lichtspezialisten, die mit vor Ort sind, können alle Fragen beantworten und haben oft auch weitere Muster mit dabei, um bei weitergehenden Anfragen zu helfen.