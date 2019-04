Gerwin van der Horst: Neuer Leiter des Bereichs Consumer Lighting bei Signify

Signify hat die Besetzung von Gerwin van der Horst als neuen Commercial Director Consumer Lighting für Deutschland, Österreich und die Schweiz bekannt gegeben. Er folgt damit auf Susanne Behrens, die das Unternehmen nach vier Jahren in dieser Funktion verlassen hat, um neue berufliche Wege einzuschlagen.

Gerwin van der Horst ist seit 2004 Teil des Unternehmens und war seitdem unter anderem in Eindhoven, Cambridge und Shanghai tätig. Nach Stationen in den Bereichen Bedarfsplanung und End-2-End war der gebürtige Niederländer als Commercial Director Tenders Europe für alle internationalen Ausschreibungen in Europa inklusive Bindung, Akquisition und New Business Development im Consumer Bereich verantwortlich.

Er verfügt über weitreichende Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Strategie, Projektleitung, Business Transformation und Supply Chain Management. In seiner neuen Rolle als Commercial Director Consumer Lighting steuert Gerwin van der Horst alle Vertriebstätigkeiten rund um die Consumer Produkte von Signify.