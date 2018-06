German Innovation Award trifft den Nerv der Industrie

21.06.2018

Zum ersten Mal wurden im Juni 2018, im Rahmen einer feierlichen Gala im Berliner Technikmuseum die Preisträger des German Innovation Award geehrt. Mehr als 250 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien folgten der exklusiven Einladung.

Mit dem German Innovation Award hat der Rat für Formgebung eine Lücke in der Wettbewerbs-Landschaft geschlossen. Gesucht wurden Produktinnovationen mit Effekt. 650 Einreichungen haben sich beworben, darunter Branchenriesen genauso wie kleine und Mittelständische Marktführer und Neugründungen Start-ups. Sie alle haben eines gemeinsam: Eine Lösung, eine Detailinnovation oder eine Dienstleistung, die echten Mehrwehrt schaffen.

"Wir sind absolut begeistert von der Qualität der Einreichungen", so Andrej Kupetz, Hauptgeschäftsführer des Rat für Formgebung, für den Innovation ein entscheidender Faktor ist, den es im globalen Wettbewerb zu promoten gilt. Er ist sich sicher, dass die Unternehmen profitieren, denn der Preis ist ein wertvolles Kommunikationsinstrument. Er soll den hohen Aufwand, den Unternehmen betreiben, um Verbesserungen für den Anwender zu entwickeln, sichtbar und ihre Innovationskraft innerhalb der Branche, in der Fachwelt und in den Medien bekannt machen.