Anzeige

German Design Award für Scale-Design von Ledvance

7.11.2018

Mutig und dynamisch und mit der nötigen Flexibilität neue Wege in der Lichtindustrie gehen. Dies macht Ledvance als junges Lichtunternehmen mit einer über hundertjährigen Historie aus. Wie sich dieses Selbstverständnis in eine moderne Designsprache übersetzen und auf innovative Leuchtenprodukte anwenden lässt, zeigt die zur diesjährigen Light+Building erstmals vorgestellte Designsprache "Scale". Die wurde nun in der Kategorie Licht als einer der Gewinner mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet.

00 Mit dem German Design-Award 2019 ausgezeichnet: die Leuchten-Designsprache "Scale" von Ledvance. Foto: Ledvance Tracklight Spot für Shopbeleuchtung im Scale-Design. Foto: Ledvance Tracklight Spot für Shopbeleuchtung im Scale-Design. Foto: Ledvance Tracklight Spot für Shopbeleuchtung im Scale-Design. Foto: Ledvance Leuchtenserie Indiviled im Scale-Design. Foto: Ledvance Leuchtenserie Indiviled im Scale-Design. Foto: Ledvance

Eigenschaften wie Mut, Dynamik und Flexibilität eines noch jungen Lichtunternehmens in ein modernes Produktdesign übertragen und dabei den emotionalen Aspekt von Licht transportieren: Vor dieser Herausforderung stand das Projektteam von Ledvance gemeinsam mit seinem Partner Phoenix Design, als es Mitte 2017 mit der Aufgabe betraut wurde, für das das rasant wachsende Sortiment an LED-Leuchten für Lichtprofis eine Designsprache zu konzipieren. Ganz offensichtlich hat das multidisziplinäre Team diese Aufgabe hervorragend gelöst. Schon bei der diesjährigen Light+Building in Frankfurt am Main war das Kundeneecho für die dort im "Scale"-Design konzipierten Leuchten hervorragend. Mit der nun erfolgten Auszeichnung mit dem German Design Award 2019 in der Kategorie Licht folgt nun ein weiterer eindrucksvoller Beleg, dass Ledvance mit seinem "Scale"-Leuchtendesign den Nerv der Zeit getroffen hat.