German Design Award für Lavigo-Stehleuchte von Waldmann

17.03.2017

Waldmann hat den German Design Award 2017 für die von Jürgen Schubert entwickelte Stehleuchte Lavigo in Kombination mit dem Lichtmanagement- System Pulse-vtl für eine biologisch wirksame Beleuchtung am Büroarbeitsplatz erhalten.

Die Beleuchtung orientiert sich an der Dynamik des natürlichen Tageslichts und unterstützt so die innere Uhr des Menschen. Dazu bildet der Indirektanteil der Lavigo Stehleuchte den Tageslichtverlauf über unterschiedliche Lichtfarben in einer festen Regelkurve nach.

Je nach Tageszeit werden so die natürlichen Impulse gesetzt, beginnend mit der Aktivierung am Morgen durch höhere Blauanteile im Licht. So werden Leistungsfähigkeit, aber insbesondere auch das Wohlbefinden am Arbeitsplatz positiv beeinflusst.