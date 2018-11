Anzeige

German Design Award für Kyno-Strahler und -Pendelleuchten von LDM

5.11.2018

Der German Design Award 2019 in der Kategorie Industrie-Design geht an die Leuchtenserie Kyno. Die Auszeichnung für Interior-Gestaltung wird somit zum vierten Mal an die Licht Design Manufaktur nach Pforzheim verliehen.

German Design Award 2019 für die Strahlerserie Kyno von LDM

LDM bleibt seiner Maxime treu – der Konzentration auf das Wesentliche – und überzeugt mit der Neuerscheinung Kyno durch eine puristische Formsprache. Die Strahler und Pendel-leuchten wurden als "innovative Spitzenleistung mit herausragender Designqualität" vom Rat für Formgebung mit dem Prädikat "Winner" ausgezeichnet. Geschäftsführer Jürgen Glauner freut sich über den Designpreis:

"Wir sind stolz, mit unseren Leuchten aus einem so hochkarätigen Umfeld hervorzustechen und arbeiten auch weiter daran, zu den Besten zu gehören."