German Design Award 2019 für "True Presence" von Steinel

21.03.2019

Der mit besonders sensibler Technik für Anwesenheitserfassung ausgestattete Präsenzmelder "True Presence" von Steinel wurde vom Rat für Formgebung mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet. Sein dezentes Design sowie seine qualitativ hochwertige Detektion überzeugten die hochkarätige Jury.

Steinel, Hersteller sensorischer Lichtsteuerung, trat mit dem Präsenzmelder "True Presence" in der Wettbewerbskategorie "Exzellentes Produktdesign" im Bereich "Gebäude und Bauelemente" an. Mit dem Gewinn des German Design Awards 2019 stellt das mittelständische Unternehmen aus Ostwestfalen erneut seine Entwicklungskompetenz unter Beweis. Der ausgezeichnete Präsenzmelder basiert auf feinster Hochfrequenz-Messungen der Umgebung. Die Anwesenheit eines Menschen wird zuverlässig erkannt, egal was dieser gerade tut. Seine Präsenz wird angezeigt, wenn Mikrobewegungen seiner Vitalfunktionen in Form von dreidimensionalen Atem-Mustern erkannt werden. Durch die Kombination mit entsprechender Software wird die Anwesenheit von Menschen zu 100 Prozent erfasst.

Das Design des Präsenzmelders ist das Ergebnis der langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit der hauseigenen Entwicklungsabteilung mit Kurz Kurz Design aus Solingen.