German Design Award 2019 für Tracklight von Ledxon

6.03.2019

Der Rat für Formgebung hat das Tracklight TL1 von Ledxon im Rahmen der Frankfurter Konsumgütermesse Ambiente mit dem German Design Award ausgezeichnet. Die von Produktdesigner Christoph Hiebinger entwickelte Stromschienenleuchte von Ledxon überzeugte mit eleganter Linienführung und cleveren Detaillösungen.

Der German Design Award ehrt wegweisende Innovationen in der deutschen und internationalen Designlandschaft. In diesem Jahr gewann eine Entwicklung von Ledxon die renommierte Auszeichnung in der Kategorie "Special Mention".

"Dank seiner klaren Zylinderform und der matten Oberfläche wirkt der Strahler zeitlos elegant", lautete das Urteil der 45-köpfigen Fachjury. Das mit führenden Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Lehre, Wissenschaft und Gestaltungsindustrie besetzte Gremium würdigte außerdem die "clever gelöste Aufhängung", da diese "eine präzise Ausrichtung des Lichtstrahls" erlaubt.