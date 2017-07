German Brand Awards für LED Linear

10.07.2017

Zum zweiten Mal wurden Ende Juni, im Rahmen einer feierlichen Gala im Deutschen Historischen Museum in Berlin die Preisträger des German Brand Awards geehrt. Zu den großen Gewinnern des Abends zählte unter anderem LED Linear. Der Hersteller von LED-Beleuchtungssystemen wurde in der Kategorie "Industry Excellence in Branding – Lighting" mit einem German Brand Award in Gold und in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy, Management and Creation – Brand Strategy" als Gewinner ausgezeichnet.

"LED Linear hat es geschafft, sich mit einem vergleichsweise austauschbaren Produkt eindeutig zu positionieren. Das Geheimnis hinter dem Erfolg ist ein außergewöhnliches Produktportfolio, dessen zentrales Element, ein modularer Baukasten, mehr als 20 Millionen Lichtlösungen ermöglicht. Diese unvorstellbare Vielfalt gibt Lichtplanern und Architekten die grenzenlose Freiheit, alles zu tun. Und LED Linear gelingt es, diese Freiheit spannend und auf hohem ästhetischen Niveau zu vermitteln – ob mit inspirierenden Printanzeigen, die eindrucksvoll zeigen, was die Produkte zu leisten vermögen, im Web oder auf dem Messestand, wo die Marke sich zum Anfassen präsentiert", heißt es dazu in der Jurybegründung. Die Marke LED Linear wurde mit der höchsten Auszeichnung "Gold" in der Kategorie "Industry Excellence in Branding – Lighting" ausgezeichnet. In der Kategorie "Excellence in Brand Strategy, Management and Creation – Brand Strategy" wurde das Konzept "Grenzenlos kundenorientiert" als Gewinner prämiert.

Der German Brand Award ist eine Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Sein Ziel: wegweisende Marken und Markenmacher zu entdecken, zu präsentieren und zu prämieren. Initiator des Wettbewerbs ist der Rat für Formgebung. Geehrt werden innovative Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation ebenso wie Persönlichkeiten und Unternehmen, die in der Welt der Marken wegweisend sind. Jutta Lichter (Marketing Leiterin) und Mara Dahmen (Junior Marketing Managerin) sind stolz darauf, diese wertvolle Auszeichnung entgegen zu nehmen.

Die Auszeichnung Gold wird in den Kategorien "Industry Excellence in Branding" und "Excellence in Brand Strategy, Management and Creation" für die Spitzenleistung im Branding innerhalb einer Branche oder einer Disziplin vergeben. LED Linear holte mit seiner globalen Ausrichtung und Markenstrategie die "Goldmedaille". Marke und Produkte sind "Made in Germany", doch das Unternehmen ein "Born Global". Eine Marken-Weltreise erfordert Flexibilität und Einfühlungsvermögen für die Menschen, Märkte und Möglichkeiten. Die unbedingte Ausrichtung auf eine globale Marktnische brachte das Unternehmen in weniger als 10 Jahren einmal um den Globus.