Kraftpaket: LED-Feuchtraumleuchte 'Duna Pro Ns 8000' von OEM-Systems

14.07.2017

Zuwachs für die Duna-Pro-Familie der OEM Systems Group: Die Serie an energieeffizienten LED-Feuchtraumleuchten für erhöhte Anforderungen wird um ein echtes Kraftpaket erweitert – die 'Duna Pro Ns 8000'. Der Name deutet es bereits an: Mit 8.000 Lumen ist die Leuchte wie geschaffen auch für besonders anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Zugleich handelt es sich um die erste Non-Selv-Leuchte dieser Serie.

Anwender profitieren gleich mehrfach von den beeindruckenden Leistungswerten: Duna Pro Ns 8000 ist eine Lösung für Gebäude mit hohen Decken und eignet sich ebenso, um in verschiedenen Praxisanwendungen auch mit einer geringeren Anzahl von Einzelleuchten eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erzielen. Damit ist die Leuchte z. B. für Produktionsanlagen, Lagerhallen, Korridore und viele andere professionelle Beleuchtungsanwendungen geeignet. Die integrierten LED-Module sowie das elektronische Vorschaltgerät von BAG Electronics stehen für hohe Lichtqualität und Langlebigkeit. Ein Maximum an Flexibilität eröffnet die Leuchte auch bezüglich der einfachen und zeitsparenden Montage – ganz nach Bedarf unter der Decke, an Wänden oder auch in hängender Anbringung. Optional ist auch eine Durchgangsverdrahtung möglich.