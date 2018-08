German Brand Award für Gera Leuchten

10.08.2018

Gera Leuchten gehört zu den diesjährigen Preisträgern des German Brand Award. Das Unternehmen wurde von einer Fachjury als Gewinner in der Kategorie "Industry Excellence in Branding Lighting" ausgewählt und erreicht damit einen weiteren Meilenstein seiner Markenpolitik.

Insgesamt bewarben sich über 1.200 Unternehmen für den renommierten Marken-Award, der vom Rat für Formgebung verliehen wird. Im Rahmen eines anspruchsvollen Nominierungsverfahrens werden die Gewinner ermittelt. Mit der Auszeichnung befindet sich Gera Leuchten in der Gesellschaft namhafter Unternehmen wie Ac-centure, Bilfinger, Lufthansa AG oder Mediamarkt.

"Der Preis bestärkt uns auf dem Weg, den wir seit 20 Jahren gehen“, kommentiert Hening Pölitz, Geschäftsführer von Gera Leuchten. Zusammen mit dem Designer Thomas Ritt, der das Markenbild von Gera Leuchten wesentlich geprägt hat, nahm Herr Pölitz den Award auf der Preisverleihung in Berlin entgegen.

"Damals, gleich zu Beginn, haben wir begonnen, auf eine konsequente Markenführung zu setzen." Diese Strategie ist kein Selbstzweck. Im Gegenteil: Gera Leuchten produziert in Thüringen – also nicht in den Zentren der deutschen Möbelindustrie. Als Zulieferunternehmen wusste man bei Gera Leuchten, dass man die Aufmerksamkeit auf sich lenken musste, wenn man sich gegenüber dem etablierten Wettbewerb durchsetzen wollte.

"Unsere Marke zeigt unsere Identität. Sie unterscheidet uns vom Wettbewerb und schafft Sichtbarkeit. Nur so dringt man zu seinen Kunden durch", so Thomas Ritt. Diese Erkenntnis war es auch, die vor 65 Jahren zur Gründung des Rates für Formgebung geführt hat: Die Produktpräsentationen der deutschen Unternehmen auf der New Yorker Exportmesse 1949 sahen sich dermaßen heftiger Kritik ausgesetzt, dass der Deutsche Bundestag den Rat für Formgebung ins Leben rief.