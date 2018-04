German Award for Excellence für Aldi Süd

30.04.2018

Die Unternehmensgruppe Aldi Süd hat zum zweiten Mal den 'German Award for Excellence' der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit (Dqs Cfs GmbH) erhalten. Der Discounter konnte die Jury in der Kategorie Energieeffizienz überzeugen.

"Wir haben in den vergangenen Jahren viele Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt und freuen uns, dass unsere Bemühungen jetzt ausgezeichnet ausgezeichnet werden", so Florian Kempf, Leiter des Energiemanagements bei Aldi Süd, anlässlich der Preisverleihung, die am 11. April im Rahmen der fünften DQS-Nachhaltigkeitskonferenz in Frankfurt am Main stattfand. "Wir als Unternehmen können einen großen Beitrag dazu leisten, die Umwelt und das Klima nachhaltig zu schonen", so Kempf.

Die Jury honorierte mit ihrer Entscheidung das langjährige Engagement von Aldi Süd, seinen Geschäftsbetrieb besonders energieeffizient zu gestalten. Der Discounter hat beispielsweise seine Filialen mit moderner Technik wie LED-Beleuchtung, Fotovoltaikanlagen und innovativer Kältetechnik ausgestattet. Darüber hinaus hat Aldi Süd ein nach ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagementsystem implementiert, das die Verbräuche aller 1.890 Filialen überwacht und zeitnah Mehrverbräuche identifiziert. "Mit diesem ganzheitlichen Ansatz haben wir allein 2017 über zehn Millionen Kilowattstunden Strom eingespart und arbeiten damit besonders energieeffizient", sagt Florian Kempf.