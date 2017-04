Gera Leuchten mit tragenden Lichtlösungen auf der Kölner Interzum

19.04.2017

Die Art, wie Menschen ihre Wohnungen gestalten, wandelt sich. Sie wird durch Trends und Moden beeinflusst; soziale Phänomene fließen ebenso in die Wohnungsgestaltung ein wie die persönliche Entwicklung ihrer Bewohner. Die Küche verabschiedet sich schon seit Längerem von ihrem Charakter als eindimensionaler Funktionsraum. Sie ist Treffpunkt und Wohnungsmittelpunkt, in dem auch gekocht wird. Sie ist Teil des Wohnraums geworden.

"Unser Ansatz, die Funktionen Leuchten und Tragen zu verbinden, ist ideal für moderne Küchen", so Thomas Ritt. "Unsere neue Unterbauleuchte ist so konzipiert, dass sie entweder direkt unter einen Oberschrank montiert oder ohne Oberschrank als Anbauleuchte eingesetzt werden kann, wodurch eine zusätzliche Abstellfläche entsteht."

Das schlägt sich auch in der Einrichtung nieder: Die funktionalen Oberschränke werden zunehmend aus der Küche verbannt. Kochinseln stehen frei im Raum. Abluft wird über Muldenlüfter direkt am Herd abgeführt.

Das diesjährige Messemotto"Licht im Fokus" spielt auf eine weitere Produktneuheit an, die Gera Leuchten in diesem Jahr erstmalig mit ins Portfolio aufgenommen hat: Einbauleuchten in Form von klassischen Spots.

"Unsere architektonisch geprägte Produktphilosophie manifestiert sich in Lichtkörpern, bei denen die Leuchte an sich gar nicht im Vordergrund steht. Es ist das Licht, mit dem wir arbeiten", so Thomas Ritt. "In der Küche sind Spots stärker nachgefragt als Lichtkörper. Das hat uns dazu gebracht, unsere Erkenntnisse aus der Arbeit mit Lichtkörpern auf Spots zu übertragen."

Die Spotleuchten von Gera Leuchten, die in einer runden und einer eckigen Variante vorliegen, zeichnen sich durch homogenes, ausgewogenes Licht aus: "Mit diesen Neuentwicklungen stellen wir zwei Produktvarianten vor, die sehr gut auf die Interzum passen", so Hening Pölitz, Geschäftsführer von Gera Leuchten. "Möbelhersteller können mit den Spotlösungen ihre Produkte aufwerten, denn selbstverständlich fließt in die Spots unser hoher Anspruch an Qualität ein. So können auch diese Spots beispielsweise per Weißadaption auch an Tageslichtsituationen angepasst werden. Die Spots ermöglichen damit eine sehr homogene und gleichzeitig blendungsfreie Ausleuchtung des Raums."

Gera Leuchten ist in Köln in Halle 4.2 auf Stand E031 zu finden.