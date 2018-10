Anzeige

Garten und Balkon stimmungsvoll beleuchten mit Lampenwelt.de

2.10.2018

Die sommerlichen Tage auf Balkonien und im eigenen Garten sind zwar langsam gezählt. Weniger wichtig wird der Außenbereich deswegen aber noch lange nicht. Und das hat gleich mehrere Gründe: Ein hübsch beleuchteter Garten sieht in der dunklen Jahreszeit einfach bezaubernd und stimmungsvoll aus. Lamenwelt gibt Tips für Herbst und Winter.

Außerdem wird der Außenbereich mit der richtigen Beleuchtung gerade in Herbst und Winter einfach sicherer. Denn Stolperfallen werden so besser wahrgenommen – und Einbrecher obendrein abgeschreckt. Nicht zuletzt lassen sich auch in der dunklen Jahreszeit immer wieder Anlässe finden, dick eingepackt Garten, Balkon und Terrasse zu genießen: zum Beispiel beim Wintergrillen.

Gründe genug, sich den beliebtesten Beleuchtungsideen für draußen zu widmen? Als Online-Spezialist für Lampen und Leuchten gibt Lampenwelt.de Tipps und Inspirationen:

Die LED-Wegeleuchten Simenti leuchten jeden Gartenweg stimmungsvoll aus und sorgen für sicheren Tritt. Der erste Schritt zur perfekten Beleuchtung im Garten sind Wegeleuchten. Treppen, Wege und Auffahrten werden so in der Nacht in Szene gesetzt. Besucher finden sich direkt zurecht und werden vom Lichtschein zum Hauseingang geleitet. Und beim Müllrausbringen – mal eben schnell – muss auch niemand im Dunkeln und am Ende noch in ein Blumenbeet tappen. Optimalerweise verfügen Wegeleuchten über einen Bewegungsmelder und spenden nur dann Licht, wenn es auch gebraucht wird. Ein extravagantes Beispiel für eine Wegeleuchte trägt den Namen Simenti. Gefertigt aus echtem Beton setzt sie ansprechende Akzente im winterlichen Garten – und natürlich auch in den anderen Jahreszeiten.