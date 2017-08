Gala 2018 in Köln: Lichtdesign-Preis im Theater am Tanzbrunnen

10.08.2017

Nun steht es fest: Die Gala zum Deutschen Lichtdesign-Preis 2018 findet am 17. Mai 2018 in Köln statt. Das Theater am Tanzbrunnen, malerisch gelegen direkt am Rhein, bietet die passende Kulisse für die Verleihung der Preise in den verschiedenen Kategorien.

Dazu ist der Veranstaltungsort auch infrastrukturell gut gelegen. In unmittelbarer Nähe zum Messegelände und dem ICE-Bahnhof Köln-Deutz ist die Anreise bequem möglich, dazu bieten viele Hotels in der Nähe Übernachtungsmöglichkeiten. Wenn sich die Lichtplanerszene im Mai 2018 in Köln trifft, tut sie das an einem prestigeträchtigen Ort. Der Tanzbrunnen ist Kölns Bühne für Show, Theater und Konzert, immer inklusive Domblick und Rheinpanorama. Das Theater am Tanzbrunnen ergänzt die traditionelle Open-Air-Location mit ihrem bekannten Markenzeichen, dem Sternwellenzelt.