FVLR: Wohlfühlen mit natürlichem Licht

27.04.2018

Tageslicht wirkt sich nicht nur positiv auf das Sehvermögen aus, sondern auch auf die biologischen Abläufe des menschlichen Körpers. Es ist evolutionär bedingt, dass unser Biorhythmus vom Tageslicht gesteuert wird. Um das natürliche Licht zu imitieren, wird von den Kunstlichtanbietern ein teils enormer Aufwand betrieben. Doch warum nicht gleich das Original nutzen?

Tageslicht am Arbeitsplatz!

Die Beleuchtungsstärke an einem Büroarbeitsplatz sollte rund 500 Lux betragen. Zum Vergleich: Ein wolkenloser Sommertag liefert im Freien etwa 100.000 Lux, ein trüber Winternachmittag etwa noch 3.000 Lux. Genügend also, um tageslichtautonome Räume zu schaffen – bevorzugt durch Dachoberlichter. Denn während durch ein Fenster in der Außenwand nur ca. vier bis fünf Meter Raumtiefe aus-geleuchtet werden können, versorgt Tageslicht von oben den kompletten Raum. Zudem nutzen Dachoberlichter nicht nur das Horizontlicht, sondern auch das dreimal so helle Zenitlicht. Rund 20 Prozent der Dachfläche mit Dachober-lichtern zu versehen, reicht aus, um die meiste Zeit des Jahres tagsüber ohne Kunstlicht auszukommen.

Zudem bergen Dachoberlichter neben der Tageslichtzufuhr noch weitere Vorteile: Sie dienen der täglichen natürlichen Be- und Entlüftung sowie als Rauch- und Wärmeabzugsgeräte im Brandfall. Mit Verschattungen und Blendschutz lässt sich zudem bei jeder Tageslichtsituation eine angenehme, leistungsfördernde Atmosphäre in Innenräumen schaffen.