Fünfte Generation der 24 mm LLE-Module von Tridonic

5.09.2018

Tridonic hat die fünfte Generation der 24 mm LLE-Module Advanced für Linear- und Flächenleuchten bekannt gegeben. Sie überzeugt mit einer sehr hohen Effizienz von bis zu 200 Lumen pro Watt und noch besserer Qualität. Leuchtenhersteller und OEMs profitieren zudem von einer höheren Flexibilität aufgrund einer erweiterten Produktvielfalt.

Mit der fünften Generation der 24 mm LLE-Module Advanced setzt Tridonic neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Qualität von linearen LED-Modulen. Basis dafür ist ein anspruchsvoller Beschaffungs- und Produktionsprozess, in dem ausschließlich hochqualitative Rohstoffe Verwendung finden. Hinzu kommen eine strenge Chipauswahl nach optischen Kriterien sowie umfangreiche Tests, welche die Anforderungen der üblichen Normen deutlich übertreffen. Auf diese Weise gelingt mit den Modulen LLE Adv5 ein Effizienzsprung auf 200 Lumen pro Watt im Hocheffizienz-Portfolio und 190 Lumen pro Watt im Standard-Portfolio.

Bessere Effizienz bei CRI > 90 und flexiblerer Einsatz

Im Vergleich zur Vorgängerversion wurde die Effizienz bei Modulen mit dem hohen Farbwiedergabeindex CRI > 90 nochmals verbessert. Alle Module stehen mit einem CRI > 80 und mit einem CRI > 90 zur Verfügung, jeweils als Selv- und Non-Selv-Variante. Die Möglichkeit, nun auch Module in der Selv-Ausführung in unterschiedlichen Längen miteinander zu kombinieren, erhöht die Flexibilität beim Einsatz der Module, wobei das Licht absolut homogen bleibt. Längen und Bohrlöcher nach ZHAGA-Anforderungen erlauben es außerdem, die Module einfach in bestehende Designs zu integrieren.