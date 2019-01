Frühjahrs-Neuheiten von Louis Poulsen

22.01.2019

Die dänische Leuchtenmanufaktur Louis Poulsen hat ihre neue Frühjahrskollektion vorgestellt. Dazu gehören die Klassiker PH5 und PH5-Mini in verschiedenen Messing-Ausführungen, PH-Artichoke in Kupfer/Rosé und die Pendelleuchte Patera in Silber.

Am 1. Februar präsentiert Louis Poulsen klassische Leuchten, die von Poul Henningsen entworfen wurden, in neuen Ausführungen. Die Klassiker PH 5 und PH 5 Mini werden um eine neue Ausführung in unbehandeltem Messing mit weißen Elementen ergänzt. Die PH-Glasleuchten mit Dreischirmsystem werden in einer neuen metallischen Ausführung erhältlich sein: mit Messing metallisiert.

Die Designikone PH Artichoke wird in der Original-Version eingeführt, wie sie von Poul Henningsen 1958 für das Restaurant Langelinie Pavillion in Kopenhagen entworfen wurde: Blätter aus massivem Kupfer mit einer roséfarbenen Innenfläche, die ein außergewöhnlich warmes und schönes Licht reflektieren. Ausschließlich im Jahr 2019 werden alle Größen der PH Artichoke in Kupfer/Rosé erhältlich sein. Anlässlich seines 125. Geburtstags sind diese Leuchten zudem mit der Unterschrift von Poul Henningsen versehen.