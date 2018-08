Foscarini-Leuchten im Restaurant "Yakiniku Rikyu" in Madrid

"Tradition trifft Moderne" – Diesem Leitmotiv folgt die Inneneinrichtung des angesagten japanischen Restaurants "Yakiniku Rikyu" in Madrid, dessen Einrichtungskonzept vom spanischen Architekturstudio "Stone Designs" stammt.

Das auf bestes asiatisches Fleisch spezialisierte Lokal liegt direkt an der "Paseo de la Castellana", einer der Hauptstraßen von Madrid und zeichnet sich durch den spannenden Kontrast zwischen wohnlichem Holz und kühlem Edelstahl aus. Der Gastraum sowie einzelne Separees sind mit japanischen Tatamis, Stoffen und originellen Kunstwerken geschmückt und erschaffen so eine Atmosphäre, die zum feinen Essen wie in Tokio einlädt.

Für die stimmungsvolle Beleuchtung setzten die Architekten die Foscarini-Leuchten Gregg und Spokes ein, die in unterschiedlichen Höhen oberhalb der Tische installiert wurden.