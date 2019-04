Foscarini im Objekt-Bereich: Coca-Cola-Unternehmenszentrale Madrid

16.04.2019

Die Gestaltung eines Raums beeinflusst nicht nur dessen Nutzung, sondern auch die Wahrnehmung und Gefühle derjenigen, die sich dort aufhalten. Hierbei spielt Licht eine fundamentale Rolle: Es wird zum "Rohmaterial", mit dem sich ein Raum in eine einzigartige Umgebung verwandeln lässt, die durch ihre emotionale Qualität einen unverkennbaren Charakter erhält. Für Foscarini ist dieser Leitgedanke gerade auch im Objektbereich von besonderer Bedeutung. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist die neu gestaltete Unternehmenszentrale von Coca-Cola in Madrid.

"Bei Coca-Cola wird jeder Moment zelebriert. Jede Besprechung, jedes Treffen und jede Unterhaltung hat etwas Einzigartiges, was sich bei keinem anderen Unternehmen wiederfindet. Zweifellos ist 'Happiness' das stärkste Markenversprechen – und dies ist es auch, was uns dazu inspiriert hat, dieses Projekt zu übernehmen", so die Designer von Stone Design. "Die Gestaltung der Coca-Cola-Unternehmenszentrale war für uns eine große Herausforderung, insbesondere aufgrund der langen Unternehmensgeschichte und der starken Markenpersönlichkeit."

Passend zum Gestaltungskonzept wählte Stone Design die von der französischen Designerin Ionna Vautrin für Foscarini entworfene Leuchte "Chouchin", um einen der unterschiedlichen Bereiche des Raums in Szene zu setzen. Mit ihrer frischen und jungen Designsprache vermitteln die Leuchten ein Gefühl des Willkommenseins und vereinen gleichzeitig Tradition und Moderne: Das Design der Leuchten basiert auf traditionellen japanischen Laternen, den aus Papier und Bambus gefertigten"chōchin", die im Straßenbild zur Kennzeichnung von Restaurants dienen oder im Privatbereich als Glücksbringer Verwendung finden.

In der Reinterpretation von Ionna Vautrin erhält "Chouchin" eine der Zeit entsprechende Modernität und wird zu einer elementaren und expressiven Aussage: Der in einem Atemzug geblasene Glaskörper endet unten in einer Kragenform. Bei der Wahl des Materials spielte Farbe eine entscheidende Rolle: Glas bietet eine warme Oberfläche, die dem farbigen Lack-Finish eine einzigartige Leuchtkraft verleiht. Durch den Lack erhält der Körper der Leuchte eine glänzende Oberfläche und wird vollkommen lichtundurchlässig.

Bei eingeschaltetem Licht entsteht ein warmes, sanftes Leuchten, wobei der Lichtstrahl nach unten gebündelt aus dem Leuchtenkörper strömt. Bei Chouchin sind Form und Farbe hervorragend aufeinander abgestimmt: Für die größere Version der Leuchte wurde Orange gewählt, die kleinere Ausführung ist in Grau, die längliche Variante in Olivgrün erhältlich. So können unterschiedliche Raumsituationen bespielt werden. Die Leuchten eigenen sich ebenso gut zur Mehrfachhängung in eindrucksvollen

Kompositionen.