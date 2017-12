Foscarini: Fürsprecher von Kultur

4.12.2017

Nach Stockholm, Mailand und New York wird nun Shanghai in „Postcards of Light“ die Hauptrolle spielen: Bei diesem Projekt wird der Fotograf Gianluca Vassallo einige der bekanntesten Modelle von Foscarini in Straßenszenen inszenieren, um Aspekte des Alltagslebens zu "beleuchten".

Darüber hinaus wird das Italienische Kulturinstitut in Shanghai am 18. November zum ersten Mal in China den Film "Fare Luce - Shedding light on daily life" (Italien, 2017) zeigen, bei dem ebenfalls Gianluca Vassallo Regie führte. Nach den Premieren in New York und Mailand wird der von Foscarini unterstützte Film so auch dem chinesischen Publikum zugänglich.