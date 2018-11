Foscarini eröffnet neuen Ausstellungsraum in Mailand

28.11.2018

Für sein neues Zuhause in Mailand hat Foscarini einen der zentralsten Orte auf dem Design-Stadtplan ausgewählt: den Corso Monforte - von Kennern auch als "Straße des Lichts" bezeichnet, da sich viele führende Leuchtendesignhersteller dort präsentieren.

"Unsere Entscheidung", so Carlo Urbinati, Präsident von Foscarini, "entspringt dem Wunsch, den Endverbrauchern und der Gemeinschaft der Designer und Planer noch näher zu kommen. Dies an einem Ort, an dem Foscarini sein ganze Kompetenz in den Bereichen Produktion, Design und Innovation präsentieren kann".

So entschied man sich für einen Ausstellungsraum Herzen der Stadt, der sich über mehrere Stockwerke verteilt und das Foscarini-Universum aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die Ausstellungsfläche soll ein Treffpunkt für Fachleute sein, die sich auf ein Team qualifizierter Experten verlassen können, die die Komplexität des Marktes kennen.