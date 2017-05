Foscarini auf der Milan Design Week

8.05.2017

Im Ausstellungsraum Foscarini Spazio Brera beeindruckte die Installation Fare Luce von Giovanni Maria Filindeu die Besucher. In sechs Räumen erzeugte die Ausstellung bis Ende April unterschiedliche Licht-Stimmungen – und das ganz ohne Leuchten in den Fokus zu stellen.

Besonderer Beliebheit erfreuten sich Foscarinis "Postcards of Light" aus Mailand. In Zusammenarbeit mit dem Fotokünstler Gianluca Vassallo hat Foscarini das besondere Projekt ins Leben gerufen. Dabei inszeniert Vasallo, nach ersten Stationen in New York und Stockholm, ikonische Leuchten der Kollektion an öffentlichen Plätzen der norditalienischen Metropole.