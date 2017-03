Focus-Business: Auszeichnung für Trilux als Arbeitgeber

3.03.2017

Trilux gehört zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die Focus-Business in Zusammenarbeit mit Xing und kununu.com bereits zum fünften Mal in Folge veröffentlicht hat.

00 Bild: Trilux Geschäftsführer Johannes Huxol mit der Focus-Business Auszeichnung.

Trilux platziert sich unter den 1.000 beliebtesten Arbeitgebern des Landes. In der Kategorie "Fertigung- und Gebrauchsgüter" belegte der Arnsberger Leuchtenspezialist den zweiten, im deutschlandweiten Vergleich den 32. Platz. Johannes Huxol, Geschäftsführer bei Trilux, zeigt sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden: "Diese hervorragende Platzierung war eine tolle Bestätigung unserer Arbeit, denn Themen wie Digitalisierung und Vernetzung stellen uns vor immer neue Herausforderungen und verlangen größere Veränderungen. Für die kommenden Herausforderungen benötigen wir deshalb gute Ideen und Mitarbeiter, die Spaß an neuen Technologien, gepaart mit mittelständischem Unternehmergeist, haben. Das Ranking zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."