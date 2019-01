Flugzeughangars von Haitec mit Beleuchtung der Deutschen Lichtmiete

17.01.2019

Die Beleuchtung eines Hangars für die Flugzeugwartung ist anspruchsvoll und kostenintensiv. Die Haitec Aircraft Maintenance GmbH hat sich dabei mit der Deutschen Lichtmiete für einen kompetenten Beleuchtungspartner entschieden. Auf diese Weise profitiert Haitec nicht nur von hocheffizienten LED-Leuchen, sondern auch von einer umfangreichen Rundum-Betreuung.

Die Beleuchtung eines Hangars für die Flugzeugwartung ist anspruchsvoll und kostenintensiv. In einem Hangar treffen sehr hohe Anforderungen an die Beleuchtungsstärke auf enorme Deckenhöhen. Die Montagepunkte der Leuchten sind nur schwer zu erreichen, so dass im Falle eines Ausfalls ein Hubsteiger benötigt wird. Vor allem aber dürfen während der Zeit des Wechsels keine Flugzeuge unter den Leuchten stehen, da die Gefahr von Beschädigungen durch herabfallende Teile zu groß ist.

Die Haitec Aircraft Maintenance GmbH wollte nicht länger Umsatzeinbußen durch Leerstand riskieren und entschied sich deshalb für die Deutsche Lichtmiete als neuen Beleuchtungspartner. Auf diese Weise profitiert Haitec nicht nur von qualitativ besonders hochwertigen LED-Leuchten, sondern auch von einem umfangreichen Rundum-Betreuung.

Die Haitec Aircraft Maintenance GmbH ist ein Wartungs- und Instandhaltungsunternehmen der Luftfahrtbranche und bedient eine Vielzahl namhafter Fluggesellschaften aus der ganzen Welt. In Frankfurt-Hahn sind mehr als 450 hochqualifizierte Mitarbeiter tätig, um jedes kleinste Detail einer Maschine zu beleuchten. Ständige Prüfungen nach den strengen Regularien der Luftfahrtbranche sind Voraussetzung dafür, dass Maschinen eine Flugerlaubnis erhalten. Die riesigen Hangars von Haitec bieten Kapazitäten bis hin zu Flugzeugen vom Typ A380.

Unzuverlässig und teuer – so ließ sich die Beleuchtung in den Hangars noch bis vor Kurzem charakterisieren. 35 Lichtpunkte mit Gasdampflampen à 2.500 Watt führten zu einem immensen Energieverbrauch. Außerdem kam es immer wieder zu Ausfällen einzelner Gasdampflampen. Und das hieß jedes Mal: ein Hubsteiger musste organisiert und der Platz unter den Montagepunkten freigehalten werden.

Das kostet:

"Jeder Tag, an dem wir unsere Kapazitäten nicht komplett nutzen können, führt zu einem enormen Umsatzverlust", sagt Christopher Neef, Leiter des Gebäudemanagements, Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragter bei Haitec. Dementsprechend groß war der Handlungsbedarf.

Inzwischen sieht die Situation vor Ort ganz anders aus. Nach der Umrüstung mit der Deutschen Lichtmiete sorgen wartungsarme LED-Leuchten für hervorragende Lichtverhältnisse bis in den letzten Winkel der Hangars. Die bisherigen 35 Lichtpunkte blieben bestehen, allerdings werden nach der Umrüstung nur noch 1.014 Watt pro Lichtpunkt für eine erstklassige Ausleuchtung benötigt. Jede Gasdampflampe wurde durch je zwei 7-flammige Hallenstrahler à 507 Watt ersetzt. Diese stammen übrigens, wie alle LED-Leuchten, die im Mietkonzept zum Einsatz kommen, aus eigener Produktion der Deutschen Lichtmiete in Oldenburg.