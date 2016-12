Flashaar mit eigenem Lichtlabor

21.12.2016

Flashaar LED-Light verfügt seit Kurzem über ein eigenes Lichtlabor mit Fernfeld-Goniometer. Damit erstellt der Hersteller hochwertiger LED-Beleuchtungslösungen exakte lichttechnische Daten seiner eigenen Leuchten. Außerdem bietet Flashaar Vermessungen als Dienstleistung an.

Mit den Lichtverteilungskurven können Lichtplaner und Architekten Lichtberechnungen im Raum erstellen. Die Messdaten geben außerdem wichtige Informationen für den Vertrieb und Rückschlüsse für die Weiterentwicklung und Verbesserung von Leuchten.

Je nach Leuchten, Anforderungen und Auftragsmengen erstellt Flashaar individuelle Angebote für die Vermessung.

Das Flashaar Lichtlabor am Firmensitz in Bingen am Rhein ist mit einem 2-Achsen Fernfeld-Goniometer ausgestattet, das Leuchten bis zu 1.500 mm Gesamtlänge und mit einem maximalen Gewicht von 25 kg vermisst. Alle Leuchten werden in stabiler Betriebstemperatur, mit stabilem Lichtstrom und höchster Auflösung vermessen.