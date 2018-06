Feuchtraumleuchten von Sylvania 'Made in Germany'

20.06.2018

Sylvania hat drei neue Feuchtraumleuchten-Serien aus dem eigenen Produktionsstandort in Erlangen vorgestellt:: Start Waterproof LED 3, Sylproof Superia LED 3 und Hydroproof LED 3. Ganz gleich, ob für den Innen- oder Außenbereich, für Lagerhallen, Produktionsstätten oder Parkhäuser, die neuen Feuchtraumleuchten bieten die richtige Beleuchtungslösung für vielfältigste Einsatzbereiche.

Die drei Produktfamilien fokussieren sich auf unterschiedliche Anwendungen und Zielgruppen, aber eines haben alle Produkte gemeinsam: Sie wurden am Produktionsstandort in Erlangen entwickelt und werden dort auch produziert, was eine hohe Verarbeitungsqualität sicherstellt. Alle Leuchten mit zeitgemäßer und energieeffizienter LED-Technik ausgestattet und ermöglichen mit einer Lebensdauer von über 50.000 Stunden (L90B10) ein Minimum an Wartung.

"Mit dem Qualitätsmerkmal 'Made in Germany' heben wir uns von der Masse ab und bieten dennoch ein hervorragendes Preis/Leistungs-Verhältnis. Mit der kundennahen Entwicklung und Produktion sind wir besser in der Lage, die hohen Anforderungen an Flexibilität bei Projektgeschäften umzusetzen", so Zhi Schraft, Geschäftsführerin der Feilo Sylvania Germany GmbH. Die Leuchten sind in den Längen 600 mm, 1.200 mm und 1.500 mm in 'Single' und 'Twin' verfügbar. Der Einsatz von LED-Chips ermöglicht ein flaches Design, das insbesondere für die Logistik etliche Vorteile mit sich bringt.

Start Waterproof LED 3 und Sylproof Superia LED 3 besitzen ein robustes, wasser- und staubdichtes Gehäuse sowie einen Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat mit Schutzart IP65 und einer Stoßfestigkeit von IK08. Die lineare Struktur des Diffusors optimiert die Lichtausbeute und reduziert die Blendung.