Feuchtraumleuchte FL-11 von Ledaxo mit Dip-Schalter

29.08.2018

Der LED-Spezialist Ledaxo hat sein Portfolio an Feuchtraumleuchten um das besonders energieeffiziente Modell FL-11 erweitert. Die Systemleistung der neuen Leuchte beträgt 150 Lumen pro Watt und lässt sich über einen Dip-Schalter am Netzteil in einem Leistungsbereich von 3.000 Lumen bis 9.450 Lumen stufenweise einstellen. Da sich die Metall-Endkappen der Leuchte ohne Werkzeug öffnen lassen, können Elektroinstallateure sowohl die Montage als auch die Einstellungen am Dip-Schalter schnell und einfach vornehmen.

00 Ledaxo Feuchtraumleuchte FL-11 mit Dip-Schalter zur Leistungseinstellung.

"Während die meisten Feuchtraumleuchten vollständig aus Kunststoff bestehen und optisch wenig begeistern, bringen wir mit der FL-11 eine solide, langlebige und besonders stabile Alternative aus Aluminium auf den Markt", erklärt Ledaxo-Geschäftsführer Matthias Röder. Das geradlinige, reinigungsfreundliche Gehäuse, entspricht der Schutzart IP 65 und ist somit staubdicht und beständig gegen Strahlwasser. Darüber hinaus läuft derzeit die Zertifizierung nach EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten (D-Zeichen). Ledaxo gewährt für die Leuchte 5 Jahre Garantie. "Kunden, die Wert auf ein stimmiges Erscheinungsbild legen, wollen immer häufiger auch in Technik- und Nebenräumen optisch ansprechende Produkte, die preislich dennoch in einem akzeptablen Rahmen bleiben", erklärt Röder.