Fassadenbeleuchtung für Donau-Einkaufszentrum Regensburg

16.01.2018

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Donau-Einkaufszentrums in Regensburg wurden an einigen Teilen der Fassade und im Außenbereich neue Beleuchtungsakzente gesetzt. Dafür wurden von Feiner Lichttechnik energieeffiziente LED-Leuchten von Archwork und Prolights eingeplant und geliefert.

Einer der markantesten Punkte des Einkaufszentrums ist eine zentrale Spindel-Auffahrt zu den Parkflächen. Die Außenfassade dieser Spindel wird mittels nur vier lichtstarker LED-Fluter in der blauen CI-Farbe des Einkaufszentrums in Szene gesetzt.. Dabe kommen Arcpod36 RGBW von Archwork zum Einsatz, die das Einkaufzentrum an einer der meist befahrenen Kreuzungen der Stadt markant betonen. Für Veranstaltungen und Aktionen kann die Farbe über die freie rgbw-Farbmischung der Leuchten jederzeit geändert werden.