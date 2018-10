Anzeige

Farbige LED-Hallen-Lichtbänder von Wasco

11.10.2018

In verschiedenen Farben ist jetzt das Aluminiumgehäuse der LED-Hallen-Lichtbänder von Wasco erhältlich. Bislang waren diese ausschließlich mit einer grauen Verkleidung verfügbar. Nun kann letztere in allen RAL-Tönen bestellt werden. Das breite Farbspektrum gewährleistet dabei eine genaue Anpassung an die Unternehmensfarbe und damit eine harmonische Eingliederung in das Corporate Design.

00 Die Aluminiumgehäuse der LED-Hallen-Lichtbänder von Wasco sind jetzt in vielen verschiedenen RAL-Farbtönen erhältlich. Foto: Wasco

Bei vielen erfolgreichen Unternehmen fällt das Corporate Design bereits in der Außendarstellung auf. Ein unverwechselbares Firmenschild lenkt den Kunden direkt zum richtigen Gebäude. Neben einem aussagekräftigen Logo birgt die farbliche Gestaltung einen besonderen Wiedererkennungswert. Die Unternehmensfarbe findet sich sowohl in der Gebäudekennzeichnung durch ein entsprechendes Logo als auch bei Gegenständen im Bauwerk wieder. So sind etwa im Industriebereich Maschinen und sonstige Elemente an das Design angepasst. Mit der "Regenbogen"-Serie werden jetzt auch die LED-Hallen-Lichtbänder von Wasco Teil des Designs. Es ist ab jetzt möglich, das Gehäuse der Leuchten auf die Unternehmensfarben abzustimmen und damit in das Erscheinungsbild des Gebäudes zu integrieren. Durch die vielen verfügbaren RAL-Farben können auch bewusst Akzente gesetzt werden.