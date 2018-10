Anzeige

Fagerhult will iGuzzini übernehmen

17.10.2018

Der schwedische Leuchtenhersteller AB Fagerhult hat am 16. Oktober einen Letter of Intent (LOI) mit den Anteilseignern von Guzzini illuminazione S.p.A unterzeichnet, mit dem Ziel, 100% der Anteile von iGuzzini zu übernehmen.

Die Übernahme von iGuzzini soll Fagerhults Position in der Beleuchtungsbranche zum einen in geographischer Sicht stärken, zum Anderen auch durch die komplementäre Produktlinie von iGuzzini. Die Marke iGuzzini hat besonders bei Planern einen guten Ruf, die Produktpalette reicht von der professionellen Innen- zur Außenbeleuchtung. 1959 gegründet, hat das Unternehmen aus dem italienischen Recanati zur Zeit 1.300 Mitarbeiter und machte im Finanzjahr 2017 (Abschluss per Dezember 2017) einen Umsatz von rund 230 Mio. Euro.