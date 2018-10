Anzeige

Fachmesse Elektrotechnik Dortmund - gestern und heute

18.10.2018

Vom 13. bis 15. Februar 2019 findet zum 42. Mal die Fachmesse Elektrotechnik in der Messe Dortmund statt. Seit einem halben Jahrhundert präsentiert sie dem interessierten Fachpublikum Trends und Technologien, mit denen sich dieses den Herausforderungen der Zukunft stellen kann.

1969 fand die Elektrotechnik erstmalig statt. Unter dem Namen "Nachmesse für Elektroinstallateure" trafen sich damals 33 Aussteller mit 1.500 Fachbesuchern im Dortmunder Reinoldisaal. Damit gilt die heutige Elektrotechnik als erste Fachmesse dieser Art in Deutschland und als "Mutter aller Fachmessen" in der Elektrotechnik-Branche. 1973 folgte der Umzug in die Westfalenhallen und die Umbenennung zur "Fachschau Elektrotechnik". Zunächst als jährliche Veranstaltung in den Kalendern des Elektrohandwerks eingetragen, findet die Messe seit 2003 im Zwei-Jahres-Rhythmus statt und zieht dabei auch immer mehr Industrieaussteller und -besucher an. Zentrales Element dabei: die strategische Anpassung an die realen Bedürfnisse der Fachbesucher aus Elektrohandwerk und -industrie.

Klare Strukturen und eindeutige Zielgruppen

Die Elektrotechnik entwickelt sich auch 2019 weiter. Eine zentrale Grundlage dafür ist die strategische Ausrichtung mit klaren Themen und Zielgruppen. Mit den Fachbereichen Gebäude-, Industrie-, Energie- und Lichttechnik wurden vier der relevantesten Themenbereiche für die Branche identifiziert und jeweils in eigenen Hallen beheimatet. Halle 3B widmet sich der Gebäudetechnik, die Hallen 4 und 5 thematisieren Industrietechnik und Energietechnik, und die Halle 6 zeigt Lichttechnik und Gebäudetechnik. Halle 7 ist darüber hinaus dem Thema Nachwuchs und Karriere vorbehalten. Mit dem Wandel der Technologien und dem Verschmelzen von Anwedungsbereichen ist auch die thematische Fokussierung auf klar definierte Zielgruppen wichtig. Neben dem Elektrohandwerk, sind dies vor allem die Fachbesucher aus der Industrie, aber auch Architekten, Planer und kommunale Vertreter.

Attraktive Themen für Handwerk und Industrie

Das halbe Jahrhundert Erfahrung zeigt auch immer wieder, wie wichtig das Besetzen entscheidender Zukunftsthemen ist. Mit dem "Touchpoint Digitale Werkbank" in Halle 4 führt die Elektrotechnik beispielsweise 2019 ein neues Format ein, welches sich mit praktischen Lösungen der Digitalen Transformation beschäftigt. Dazu können computerbasierte Gebäudemodelle zur Projektplanung bei Handwerkern zählen, Konzepte für vorausschauende Wartung oder Einsatzmöglicheiten für Augmented Reality. Unternehmen, die entsprechende Lösungen für das Handwerk oder Industrieanwendungen anbieten, können sich auch noch für das neue Format anmelden.