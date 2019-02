Exzellenz-Preis für die Deutsche Lichtmiete

14.02.2019

Die Deutsche Lichtmiete wird nach 2018 erneut mit dem Deutschen Exzellenz-Preis ausgezeichnet – diesmal in der Kategorie "Produkte B2B". Im letzten Jahr hatte Alexander Hahn, Unternehmensgründer und Geschäftsführer der Deutschen Lichtmiete, bereits den ersten Platz in der Kategorie "Manager & Macher" erhalten.

Der Deutsche Exzellenz-Preis wird für herausragende Leistungen in der Wirtschaft verliehen. Unter den Preisträgern sind renommierte Unternehmen wie Daimler und Microsoft sowie innovative Unternehmen aus dem Mittelstand und Neugründungen.

"Wir sind sehr stolz, dass wir den Deutschen Exzellenz-Preis das zweite Mal in Folge und in zwei unterschiedlichen Kategorien gewonnen haben", freut sich Marco Hahn, PR-Chef bei der Deutschen Lichtmiete, der den Preis entgegen nahm. "Für uns ist die Auszeichnung von einer so hochkarätig besetzten Jury eine weitere Bestätigung unserer innovativen Idee."