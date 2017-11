Extra flache LED-Leuchten von Ledvance zum Ein- und Anbau

17.11.2017

Mit der inzwischen dritten Welle von anschlussfertigen LED-Leuchten für profes-sionelle Anwender erweitert Ledvance sein Portfolio für den Elektrogroßhandel unter anderem durch besonders flache Leuchten für Wand oder Decke. So ist die Downlight Slim-Familie vor allem für den Einbau in enge Zwischenräume, zum Beispiel mit abgehängten Decken, konzipiert.

Bereits seit Oktober im Großhandel verfügbar sind die anderen Modelle der Produktfamilie Downlight Slim . Mit eingebautem Treiber kommen sie in zwei Formen - rund oder quadratisch - mit 29 Millimetern Einbauhöhe auf den Markt. Diese Leuchten sind für drei verschiedene Ausschnittgrößen (105 mm, 155 mm und 210 mm Durchmesser bzw. Kantenlänge) mit den entsprechenden Leistungsklassen (6 Watt, 12 Watt oder 18 Watt) passend und in drei unterschiedlichen Farbtemperaturen (3.000, 4.000 und 6.500 Kelvin) erhältlich. Das größte Modell leistet bis zu 1.530 Lumen aus 18 Watt.

Außerdem zeichnet sie sich durch besonders einfache und flexible Installation sowie sehr gute Energieeffizienz aus. Das gilt auch für die schmale und besonders r obuste Anbauleuchte Surface Compact IK10 , die beispielsweise in stark frequentierten Treppenhäusern oder öffentlichen Gebäuden zum Einsatz kommt. Die neuen Leuchten kommen unter der Marke Ledvance in den Verkauf.

Bei diesen Modellen ist eine Durchgangsverdrahtung zur nächsten Leuchte möglich. Die in einer Anschlussbox befindliche federnde Leuchtenklemme und eine entsprechende Zugentlastung machen die Installation sehr einfach. Ein besonderer Clou bei den Modellen mit integriertem Treiber sind die optional erhältlichen Aufbaurahmen, mit denen die Einbauleuchten im Handumdrehen in Anbauleuchten verwandelt werden können. Die Nennlebensdauer der Downlight Slim liegt bei bis zu 50.000 Stunden; Ledvance gewährt auf die Mitglieder dieser Familie drei Jahre Herstellergarantie.

Mit nur 61 Millimetern Dicke ist die sehr flache Bauform auch ein Merkmal der Anbauleuchte Surface Compact IK10, die ab Dezember bei Großhändlern im Regal stehen wird. Sie besitzt mit IK10 die höchstmögliche Schlagfestigkeit und ist darüber hinaus gegen Diebstahl und Vandalismus geschützt. Außerdem besteht die Leuchte die Glühdrahtprüfung mit 850° C, ist auf Lebensdauer versiegelt und ist aufgrund der Schutzart IP65 auch in Feuchträumen einsetzbar. Aufgrund dieser Robustheit eignet sie sich beispielweise gut für die Verwendung in Treppenhäusern oder auch in öffentlichen Gebäuden. Sie leistet bei 4.000 Kelvin bis zu 1.920 Lumen, bei 3.000 Kelvin bis zu 1.800 Lumen. Die Nennlebensdauer liegt bei bis zu 50.000 Stunden. Ledvance gewährt auf die Surface Compact IK10 fünf Jahre Herstellergarantie.