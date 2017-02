Experten der Außenbeleuchtung trafen sich im Kaiserhaus

23.02.2017

Mit der internationalen Aktion Earth Day haben am 19. März 2016 über 7.000 Städte in 178 Ländern jeweils ab 20:30 Uhr für eine Stunde die Beleuchtung bedeutender Denkmäler ausgeschaltet. Auch 241 Städte in Deutschlands.

Mit wenig Aufwand, aber eindrucksvollem Effekt, wurde damit symbolisch an den Klimawandel und die Energieeinsparung erinnert. Und was ist wirksamer, als dies mit dem Ausschalten des Lichts in der Dunkelheit zu tun. Die Lichttechnischer Gesellschaft des Ruhrgebietes e.V. und das Lichtforum NRW haben dieses Thema mit dem 2. LTGR-Praxisforum Außenbeleuchtung unter dem Motto "Ökonomie oder Ökologie. Meinungen und Kontroversen" aufgegriffen. Über 50 Experten aus ganz NRW kamen deswegen am 21. Februar 2017 nach Neheim.