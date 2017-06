Ewo stellt neue Pollerleuchte 'If' vor

28.06.2017

Mit 'If' hat Ewo sein Portfolio um eine Pollerleuchte weiterentwickelt. Die Konturen des Leuchtenkörpers prägen klare Linien und bewusst eingesetzte Rundungen. Die Reihe integriert das modulare LEDTechnologiekonzept, mit dem Ewo bereits weltweit Beleuchtungslösungen in unterschiedlichsten Dimensionen entwickelt.

Wie bei allen Systemen von Ewo kann die LED-Technologie von If nämlich Punkt für Punkt präzise an die Details einer Situation oder Umgebung angepasst werden. Diese Flexibilität kommt in einem zurückhaltenden, aber ausgereiften Design zur Geltung. So entsteht eine formale Einheitlichkeit über die gesamte Beleuchtungslösung hinweg - wie immer diese jeweils aussehen mag.

Die neue Leuchtenfamilie ist seit Mai 2017 in verschiedenen Höhen und neben der Poller- auch als Wandversion erhältlich.