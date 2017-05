Euroshop als Trendbarometer

Alle drei Jahre ist die Euroshop ein Fixpunkt für den Handel: Hier finden Investoren und Planer alles rund um den Handel, von der Rolltreppe bis zum Einkaufswagen und von der Schaufensterpuppe bis zum Lichtsystem. Gerade für die Lichtspezialisten ist die Messe wieder eine Reise wert gewesen: Die im Handel und in der Präsentationsbeleuchtung tätigen Anbieter haben konzentriert auf zwei Hallen einen sehr umfassenden Überblick zu den aktuellen Trends im Licht gegeben.

Von der LED erwarten die Anwender inzwischen weit mehr als nur Ersparnis, Lichtqualität in Farbe und Farbwiedergabe sind gesetzt. Die Anbieter haben dazu besonders im Bereich der speziellen Lichtfarben besondere Angebote gezeigt, aber auch bei der Integration von Technik. So zeigte Aurora Lighting Leuchten mit integrierter IoT-Funktionalität oder Philips Lösungen zum Indoor-Positioning. Die Anbieter setzen auch auf integrative Lösungen. Ansorg präsentierte sich im Verbund mit den Ladenbau-Spezialisten aus der Vitra-Gruppe und auch Lunux, Anbieter von Shop-System-Leuchten, zeigte gemeinsam mit Schwesterfirma Müller Licht neue Ansätze.

Die Messe ist die weltgrößte Fachmesse für den Investitionsbedarf des Handels und konnte mit dem besten Ergebnis in ihrer 50jährigen Geschichte aufwarten: Die 2.368 Aussteller aus 61 Nationen berichten übereinstimmend von sehr guten bis ausgezeichneten Kontakten und Geschäftsabschlüssen. Zudem ist mit einem sehr lebhaften Nachmessegeschäft zu rechnen. Über 113.000 Besucher (rund 4% plus im Vergleich zur Vorveranstaltung) kamen an den Rhein, um sich über das in 18 Messehallen auf über 127.000 m² Netto-Ausstellungsfläche gezeigte Spektrum an Produkten, Trends und Konzepten für den Handel und seine Partner zu informieren.

Hans Werner Reinhard, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf resümiert: "Die Euroshop 2017 hat sämtliche Bestmarken der Euroshop 2014 nochmals übertroffen. Zu ihrer Jubiläumsausgabe hat sie wieder zeigen können, wie jung, kreativ und innovativ die Branche und ihre Messe sind."

Die Fachbesucher waren sowohl von der Produktvielfalt und dem Innovationsgrad an den Ständen, als auch von der hervorragenden Qualität und großen Kreativität der Standpräsentationen begeistert. Insgesamt waren 138 Länder auf Besucherseite vertreten.

Dazu Reinhard: "Die Zusammensetzung der Fachbesucher lässt keine Wünsche offen. Wir können eine konstant gute Nachfrage aus Deutschland und ein überdurchschnittlich gewachsenes Interesse aus dem Ausland verzeichnen (66% der Fachbesucher). In der ganzen Welt ist bekannt, dass die Euroshop in Düsseldorf die weltweite Nr.1 Leistungsschau der Branche ist und die Zukunft des Handels erlebbar macht."