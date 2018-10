Anzeige

Eucolight-Workshop über illegale Online-Verkäufe

30.10.2018

Bei einem Expertenworkshop von Eucolight, dem Verband europäischer Rücknahmesysteme für Beleuchtung, haben sich sich am 17.10.18 in Brüssel mehr als 100 Experten versammelt, um Lösungsansätze gegen illegale Online-Verkäufe für Gesetzgebung und Verbraucher zu diskutieren. Hochrangige Referenten erarbeiteten Lösungen, die sich darauf konzentrierten, wer rechtlich auf die Nichtkonformität der Produkte reagieren muss und wie diese Verantwortung in die europäische und nationale Gesetzgebung übernommen werden kann.

00 Referent: Marc Guiraud, Generalsekretär von Eucolight, Foto: Eucolight

Nigel Harvey, CEO von Recolight und Vizepräsident von Eucolight, präsentierte beispielsweise eine Studie des Weee Scheme Forums, in der die Übereinstimmung der über einen großen Online-Marktplatz verkauften Produkte mit den Vorschriften der Weee-Direktive (Waste of Electrical and Electronic Equipment Directive) überprüft wurde. Dies zeigte, dass 54% der Elektrowerkzeuge, 76% der LED-Lampen und 88% der Fitnessuhren diesen nicht entsprachen. "Die Evidenz zeigt, dass es in großem Umfang illegale Verkäufe über Online-Marktplätze gibt. Einzelhändler und Online-Shops überprüfen seit vielen Jahren die Konformität der Gerätehersteller, bevor sie diese in ihr Angebot nehmen. Betreiber von Online-Marktplätzen könnten - und sollten - dasselbe tun. Es gibt keine Entschuldigung dafür, wissentlich oder fahrlässig den Verkauf von Produkten zu unterstützen, die gegen Gesetze verstoßen", so Harvey.