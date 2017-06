Ettlinger Lichtgewebe in der Hamburger Elbphilharmonie

23.06.2017

Am 28. und 30. April sowie am 1. Mai wurde Gustav Mahlers 8. Sinfonie, auch die "Sinfonie der Tausend" genannt, im großen Konzertsaal der Hamburger Elbphilharmonie aufgeführt. Die Lichtkünstlerin Rosalie begleiteten die Musik mit wechselnden dreidimensionalen Lichtstrukturen, erzeugt durch 12 Meter lange Bahnen des lichttechnischen Spezialgewebes Ettlin Lux.

Nach der Arbeit 'Light Flow – Light Stream' für den öffentlichen Raum an der Fassade der Hamburgischen Staatsoper hat Rosalie nun also eine Arbeit für den großen Konzertsaal der Elbphilharmonie gestaltet. Von der Musik her gedacht wurde ihre Lichtskulptur der Fokus, Brenn- und Ausgangspunkt für Freiräume ins Offene, auch der eigenen Phantasie der Zuschauer. In der Elbphilharmonie galt es im Zusammenspiel mit der 'Sinfonie der Tausend' einer ganz schlichten, klar strukturierten skulpturalen Form zu begegnen, im Sinne einer Landschaft aus Licht – ins Heute gedacht.

"Man hat es nie mit einer statischen Skulptur zu tun – das Licht ist stets in feiner nuancierter Bewegung und erscheint dreidimensional. Man könnte auch von einer Lichtzeichnung, Lichtmalerei oder von einem 'träumenden Licht' sprechen“, so die Lichtkünstlerin Rosalie über ihr jüngstes Projekt. Das Publikum feierte das Zusammenspiel aus Musik und Licht begeistert.