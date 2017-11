ETC erleuchtet Bonner Pantheon

29.11.2017

Das Pantheon in Bonn hat seit nunmehr 30 Jahren einen festen Platz in der deutschen Theater- und Kabarett-Szene. Im letzten Jahr ist die Nordrhein-Westfälische Kulturinstitution in eine größere Spielstätte umgezogen. Dabei erneuerte das Haustechnik-Team auch die Lichtanlage mit LED-Systemen von ETC. Technik-Berater und externer Lichttechniker Markus Friele: "Das Technik-Team ist von der neuen Lichtanlage begeistert. Es erleichtert ihren Job ganz wesentlich."

Das Pantheon in Rom wird wohl auf ewige Zeiten zwischen Piazza Navona und Campo De Fiori bleiben. Nicht so das nach dem berühmten antiken Bauwerk benannte Bonner Theater. Das ist – nach 30 Jahren – im letzten Jahr in ein neueres und größeres Gebäude in die Siegburger Straße gezogen. Ein Umzug ist immer auch eine Zäsur. Deshalb haben sich die Verantwortlichen der bundesweit bekannten Spielstätte entschlossen, den Neustart mit einer technischen Aufrüstung der Lichtanlage zu verknüpfen. "Die bestehende Anlage bestand aus Scheinwerfern, die teilweise über 40 Jahre alt waren", sagt Markus Friele, der als selbständiger Fachplaner den Spielstättenumzug mit begleitet hat. Die Lampen hätten noch funktioniert. Das schon. Doch energetisch seien sie "eine Katastrophe" gewesen, und auch die Helligkeitsausbeute konnte mit modernen Systemen nicht mithalten. "Es war schnell klar, dass wir moderne Leuchtmittel wollten – also LEDs", sagt Friele. Natürlich nicht irgendwelche. Die neuen Systeme mussten gleich einige anspruchsvolle Kriterien erfüllen. Sie sollten – neben exzellenter Leistung und Zuverlässigkeit – maximal flexibel und in das bestehende Lichtkonzept integrierbar sein. Dazu sollte nach Möglichkeit jeder Haus- und Gasttechniker mit den Geräten schnellstmöglich zurecht kommen. Markus Friele: "Das Pantheon ist ja ein Gastspieltheater, das heißt: jeden Tag eine neue Produktion. Jeden Tag ein neues Lichtkonzept."