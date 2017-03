Esylux veröffentlicht Katalog Beleuchtung 2017 / 2018

31.03.2017

Vom klassischen Downlight bis zu intelligenten Systemen für ein biologisch wirksames Arbeitslicht – in seinem Katalog Beleuchtung 2017 / 2018 präsentiert Esylux die gesamte Bandbreite des aktuellen Beleuchtungsportfolios. 360 Seiten zeigen die zahlreichen Lichtlösungen des Herstellers.

Dabei stets im Fokus: Die Synergie aus Licht und Automation für mehr Energieeffizienz und Lebensqualität. Bereits die Light+Building 2016 zeigte, dass sich intelligente Steuerungstechnologie und Beleuchtung künftig nicht mehr voneinander trennen lassen. Als Automationsspezialist baut Esylux hier auf eine besonders umfangreiche Expertise.

"Die bedarfsgerechte Steuerung von Licht und anderen Gewerken ist seit jeher unsere Kernaufgabe", so Marcus Pabsch, Leiter des Produkt-Managements. Heute nutzt der Hersteller seine Erfahrung auf dem Gebiet der Elektrotechnik, der Sensorik und der digitalen Vernetzung, um auch die eigene Beleuchtung mit der nötigen Intelligenz auszustatten und so Lebensqualität und Energieeffizienz gleichermaßen zu erhöhen.

Das aktuelle Beleuchtungsportfolio, das in den letzten Jahren erheblich an Umfang zugenommen hat, präsentiert Esylux nun in seinem Katalog Beleuchtung 2017 / 2018 auf über 360 Seiten. Der Katalog gibt einen Überblick über Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung und Arbeitsleuchten und umfasst Klassiker wie Downlights, Deckenleuchten, Strahler oder Feuchtraumleuchten. Im Mittelpunkt stehen jedoch die Lichtlösungen, die Beleuchtung und bedarfsgesteuerte Automation eng miteinander verzahnen. Dies reicht von vernetzbaren Pollerleuchten mit integrierter Bewegungs- und Lichtsensorik über intelligente Büro-Stehleuchten bis hin zu umfangreich erweiterbaren Lichtsystemen für Büros und Bildungsstätten.