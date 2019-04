Erste dekorative Leuchtenserie von Kreon

8.04.2019

"purity in light" ist die Philosophie des belgischen Lichtherstellers Kreon, der für seine puristischen Licht- und Deckenlösungen bekannt ist. Im Februar hat das Unternehmen mit Oran erstmals eine Leuchtenserie präsentiert, die Kreons erfolgreiche Gestaltungsprinzipien konsequent in den dekorativen Bereich erweitert.

Der Reflektor wird mit moderner 3D-Technik gedruckt. So verbindet die Leuchtenserie Oran Handwerk und Technologie miteinander.

Die oran Leuchtenserie umfasst Pendel- und Deckenleuchten, die wahlweise in Schwarz und Weiß oder aus reinem Bronze erhältlich sind. Die mundgeblasenen LED-Leuchtenkörper gibt es rund oder konisch – und alternativ aus Alabaster.

Bereits heute hängen Oran-Leuchten im Mesa, dem "Tastes of the World"-Restaurant in Antwerpen.

Kristof Pycke, Kreon-Designer: "Inspirationsquelle für Oran ist das Skelett des Venusblumenkörbchens, einem Schwamm, der in den Gewässern rund um Japan anzutreffen ist. Die bis zu 100 cm langen Tiere besitzen eine vasenartige Form."