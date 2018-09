Erleuchtung im Kasten

18.09.2018

Am 23.09.2018 wird im Kunstmuseum Celle die Lichtkunst-Ausstellung "Light Box" eröffnet. Seit über 135 Jahren erhellt Leuchtwerbung die Stadtzentren. Auch aus der Kunst ist der Leuchtkasten nicht mehr wegzudenken: Seit den 80er Jahren ist er fester Bestandteil der Gegenwartskunst.

Was die Werke verbindet, ist ihre Strahlkraft und Präsenz. Gleichzeitig ist verblüffend, wie unterschiedlich die Künstlerinnen und Künstler mit dem Medium arbeiten. Oft setzt der Leuchtkasten Fotografie in Szene. Mal wird sie zum skulpturalen Objekt oder in ihr verschmelzen Malerei und Lichtkunst zu raffinierten Hybriden.

Die Ausstellung wird am Sonntag, den 23. September 2018, um 11.30 Uhr im Kunstmuseum Celle eröffnet und endet am 17. März 2019. Sie wird vom Lüneburgischer Landschaftsverband und von der Hanns-Lilje-Stiftung gefördert.