Erhellende Broschüre für die Lichtplanung von Elektro+

17.12.2018

Wertvolle Unterstützung für die Bauplanung liefert die neu erschienene Broschüre "Licht und Beleuchtung" der Initiative Elektro+. Von lichttechnischem Grundlagenwissen über die Beleuchtungsplanung und eine intelligente Lichtsteuerung bis zu den Themen Sicherheit und Energieeffizienz – die knapp 30-seitige Broschüre bietet Häuslebauern fundierte Orientierung und hilft bei der lichttechnischen Gestaltung des neuen Zuhauses.

Was bedeutet eigentlich Lux und Lumen,

was ist der Unterschied zwischen Lichtstärke und Beleuchtungsstärke?

Wie viele Lichtauslässe sind in welchem Zimmer sinnvoll?

Und wie kann ich die Beleuchtungssteuerung in ein Smart Home integrieren?

Bei der Lichtplanung gilt es viele Aspekte zu berücksichtigen.

"Mit unserer neuen Broschüre wollen wir dem interessierten Laien aufzeigen, was bei der Beleuchtung zu beachten ist und ihm praktische Tipps für die individuelle Planung an die Hand geben", erklärt Michael Conradi von der Initiative Elektro+. Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept stellt sicher, dass einerseits ausreichend Licht an Orten verfügbar ist, an denen gearbeitet wird, zum Beispiel in der Küche oder am Schreibtisch. Andererseits kann Licht auch gestalterische Akzente setzen oder etwa als indirekte Beleuchtung für ein behagliches Ambiente und Wohlgefühl sorgen.

Hilfe bei der konkreten Lichtplanung für jeden Raum liefert die Richtlinie RAL-RG 678 vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung. Die Broschüre stellt die Empfehlungen dieser Richtlinie in einer übersichtlichen Tabelle dar: Leser können schnell erkennen, wie viele Lichtauslässe in welchem Zimmer mindestens sinnvoll sind, unterschieden nach den Anforderungen Grund-, Akzent- und Arbeitsbeleuchtung. Dabei werden drei verschiedene Ausstattungswerte – Mindest-, Standard- und Komfortausstattung – in der Tabelle unterschieden.