Erfolgreicher Einsatz: Scheinwerfer von Elation Lighting beim ESC

7.06.2017

Der Eurovision Song Contest gehört zu den herausragenden Produktionen in der internationalen Unterhaltungsbranche und hat auch in diesem Jahr wieder auf eines der größten Licht- und Videosetups gesetzt. Elation Professional war mit mehr als 800 Scheinwerfern für die Bühnen- und Publikumsbeleuchtung beteiligt.

Auch für die Entscheidung, 2017 auf Elation-Scheinwerfer zu setzen, zeichnete Ola Melzig – Gewinner des TPI Production Manager of the Year Award – federführend verantwortlich. "Wir sind begeistert, Elation als einen unserer technischen Partner in diesem Jahr beim ESC zu haben.", bestätigt Melzig. "Das Elation-Produktportfolio hat sich perfekt in die Show eingepasst. Glauben Sie mir: Auf diesem Level braucht man echtes Profi-Equipment, das jeder Herausforderung Stand hält! Der ESC verlangt den Scheinwerfern alles ab und die Elation-Produkte haben diese Aufgabe mit Bravour bestanden."

Wie bereits in den zurückliegenden Jahren, zeichnete Produktionsleiter Ola Melzig auch 2017 wieder für die Koordination der unzähligen Produktionselemente verantwortlich, die kombiniert für eine Weltklasse-Show sorgten. Melzig produzierte den diesjährigen ESC, mit seinen drei spektakulären Shows, in weniger als fünf Monaten – eine weitaus kürzere Zeitspanne als üblich. Mit dem großen Finale feierte Melzig seine insgesamt 30. Eurovisionsübertragung seit seinem ESC-Einstieg im Jahr 2000.

Die schiere Größe der diesjährigen ESC-Produktion spiegelt sich bereits in der Aufzählung einzelner Fakten wider: Auf einer Bühnenfläche von etwa 350 m² kamen 2017 insgesamt 1.816 intelligente Scheinwerfer sowie 1.000 m² LED-Displays zum Einsatz. Zu den jeweils rund 11.000 Zuschauern während der einzelnen Shows, im International Exhibition Centre in Kiew, gesellten sich beim Finale am 13. Mai zudem mehr als 200 Millionen TV-Zuschauer aus 50 Ländern.

Wahrscheinlich gibt es wohl keine Showproduktion weltweit, bei der die Vorteile einer intelligenten Beleuchtung derart offensichtlich zu Tage treten wie beim Eurovision Song Contest. So sah sich das ESC-Design-Team der kreativen Herausforderung gegenüber, 42 unterschiedliche Titel und Künstler mit individuellen und einzigartigen Looks zu versehen – verteilt auf drei riesige Shows und ganz zu schweigen von den zahlreichen Proben und weiteren Auftritten. Eine Mammutaufgabe, die nur mit der enormen technischen Flexibilität der aktuellen Generation von Licht- und Video-Systemen möglich wurde.

Weltweit zum ersten Mal im Einsatz waren die insgesamt 351 Paladin-Hybrid-Stroboskop/Blinder/ Wash-Scheinwerfer in einer großen Matrix (39 Meter breit x 9 Meter hoch) hinter der LED Wand montiert und spielten eine zentrale Rolle im Lichtdesign von Jerry Appelt. Der vielseitige rgbw-Hybrid-Scheinwerfer, inklusive Zoom, fungierte nicht nur als heller Blinder, als Stroboskop und als leistungsstarkes Washlight, sondern dank seiner individuell ansteuerbaren Pixel-Zonen auch für aufmerksamkeitsstarke Pixel-Mapping-Effekte. "Wir haben die Paladin sowohl unabhängig eingesetzt als auch mit Video bespielt", erläutert Appelt, der nach 2011 und 2012 bereits zum dritten Mal für das ESC-Lichtdesign verantwortlich zeichnete.

Appelt setzte die Effektmöglichkeiten des Paladin in zahlreichen Auftritten ein – teils als Stroboskop- bzw. Blindereffekte, die kraftvoll durch die LED-Wand strahlten, teils als eher subtile Warm- und Kaltlicht-Glitzereffekte. "Es gab sogar einige Delegationen, die explizit danach gefragt haben, die Paladin bei ihrem Auftritt einzusetzen, um diesem mehr Kraft und Wirkung zu verleihen", fügt Appelt hinzu. Auch Produktionsleiter Ola Melzig zeigt sich begeistert: "Die Paladin sind der Knaller! Ich liebe die Leistungsfähigkeit, die Farben und den Zoom. Das sind wirklich außergewöhnliche Scheinwerfer!"

Der Eurovision Song Contest war eine Chance für die Ukraine, der Welt ein positives Gesicht mit enthusiastischen Menschen zu zeigen, die das Internationale Messezentrum bei alle drei Shows sowie bei den Proben besuchten. Den Großteil der Publikumsbeleuchtung stemmten die leistungsstarken Platinum 1.200 Wash LED-Washlights in Kombination mit den Platinum Seven LED-Washlights.

Die Platinum 1.200 verfügen über 19 jeweils 65 Watt starke rgbw-LEDs für ausreichend Leistung und hingen an drei gebogenen Traversen über dem Publikum, sowie an seitlich an der Arena montierten Traversen. Zudem fungierten die Platinum 1.200 LED-Washer als Seitenlicht an der jeweiligen Bühnenseite. Die Platinum 1.200 erzeugen farbige Washeffekte, vergleichbar mit 1.500 Watt starken Entladungslampen – ein Fakt, der Lichtdesigner Jerry Appelt nicht entgangen ist. "Was ich über die Platinum 1.200 sagen kann? Ihre Helligkeit und Leistung sind absolut großartig", bestätigt Appelt. "Ich war rundum zufrieden mit den Scheinwerfern."

Die Platinum Seven gehörten nachweislich zu den zuverlässigsten Geräten im gesamten ESC-Rig und arbeiteten an Traversen im hinteren Bühnenbereich in Kombination mit den Elation Flx-Scheinwerfern, die das Publikum in dynamischeren Show-Momenten mit Beam-Effekten überzogen. "Ich liebe den UV-Chip im Platinum Seven", so Ola Melzig über den LED-Hochleistungs-Washer mit seiner 7-Farb-Multi-Chip-LED und Zoom-Funktion. "Im Grunde gefällt mir alles an diesem Scheinwerfer; der UV-Chip ist aber mein persönliches Highlight!"

Oberhalb der ESC-Bühne befand sich ein weiteres zentrales Lichtdesign-Element: Ein verfahrbarer "Bienenstock" umrandet von Traversen und bestückt mit 24 Platinum-Flx-Hybrid-Scheinwerfern - einem preisgekrönten Spot/Beam/Wash-Movinglight mit patentiertem, dualem optischen System. So tauchten die Scheinwerfer unter anderem Künstler in eine Flut aus Beams. In einem anderen Setting wurden die Flx nach außen gerichtet und durchschnitten den Zuschauerbereich mit diversen Beam-Effekten. In Kombination mit den Platinum 1.200 Wash fungierten die Platinum Flx zudem auch als Seitenlicht.

Die Wahl der Flx, einem der beliebtesten Hybrid-Scheinwerfer auf dem Markt, erfolgte durch Jerry Appelt auf Basis von Empfehlungen. "Ich wusste, dass satis&fy in die Flx investiert und diese bereits seit letztem Jahr im Einsatz hatte", so Appelt. "Damit war für mich klar, dass die Scheinwerfer eine hervorragende Arbeit verrichten. Und ich wurde nicht enttäuscht." Ola Melzig fügt hinzu: "Insgesamt kamen bei uns 132 Platinum-Flx zum Einsatz und wir waren rundum zufrieden. Die Scheinwerfer sind enorm vielseitig und haben sich als die perfekte Wahl für unsere Anforderungen erwiesen."

Der finale Elation-Scheinwerfer im Beleuchtungspaket war die Six-Bar 1.000, eine 1 Meter lange Multifunktions-LED-Leiste mit Sechsfarb-LED-Multi-Chip. Eingesetzt zwischen dem ausladenden Bogenelement auf der Bühne und den umgebenden, reflektierenden LED-Displays, sorgten die vertikal angeordneten Six-Bar-Pixel-Strips über den Zeitraum der kompletten Show für dynamische Chase- und Wash-Effekte sowie weitere auffällige Szenen. Darüber hinaus wurden sie als dekoratives Element vertikal am äußeren Rand des Bienenstocks montiert. "Ich liebe die Six-Bar 1.000", zeigt sich Ola Melzig von den LED-Leisten beeindruckt. "Die Six-Bar sind das perfekte Werkzeug für Wash- oder Pixel-Effekte und verfügen über eine tadellose Farbmischung mit einer perfekten Dimmung, die ich so vorher noch nie gesehen habe."

Die Umsetzung einer derart umfangreichen, hochprofessionellen Show in der Ukraine stellte eine besondere Herausforderung dar. Dank des erfahrenen Produktionsteams kann man mit Blick auf das Endresultat jedoch nur von einem umfassenden Erfolg sprechen. "Trotz der zahlreichen Herausforderungen in der Ukraine, war es von Anfang an unser Ziel, eine State-of-the-art-Lichtshow zu kreieren und mit dem Ergebnis bin ich absolut zufrieden", bestätigt Jerry Appelt.